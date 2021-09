Udinese, Gotti: «Non sono soddisfatto della sconfitta. Fiducia per il futuro» (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è stato intervistato dopo la sconfitta in casa della Roma: le sue parole Ai microfoni di DAZN, Luca Gotti ha analizzato il ko dell’Udinese con la Roma: PARTITA – «Teniamo conto di come loro hanno approcciato la partita. Nei primi 20 minuti abbiamo difeso compatti. Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna leggere i momenti della gara e l’atteggiamento. Non sono soddisfatto di uscire da qui con zero punti. Vedo delle qualità di squadra, vedo cose su cui costruire il nostro futuro». SOPPY – «Ha potenzialità altissime, ha qualità fisiche e tecniche di un certo tipo. Dove arriverà dipende da lui. E’ spavaldo, istintivo e deve maturare in certi aspetti. A 19 anni è entrato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luca, allenatore dell’, è stato intervistato dopo lain casaRoma: le sue parole Ai microfoni di DAZN, Lucaha analizzato il ko dell’con la Roma: PARTITA – «Teniamo conto di come loro hanno approcciato la partita. Nei primi 20 minuti abbiamo difeso compatti. Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna leggere i momentigara e l’atteggiamento. Nondi uscire da qui con zero punti. Vedo delle qualità di squadra, vedo cose su cui costruire il nostro». SOPPY – «Ha potenzialità altissime, ha qualità fisiche e tecniche di un certo tipo. Dove arriverà dipende da lui. E’ spavaldo, istintivo e deve maturare in certi aspetti. A 19 anni è entrato ...

