Tokyo 2020 | Tamberi | “È subito tornata la voglia di gareggiare”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Dopo l’Olimpiade c’è stato un pochino di vuoto, più mentale che di gambe, però dopo una sconfitta in una gara che contava un pochino meno èladi, di tornare protagonisti in serate importanti”. Così Gianmarco, oro olimpico anel salto in alto, nel corso della cerimonia al Quirinale per la riconsegna della bandiera tricolore. “Entrare in uno stadio pieno di tifosi come quello di Zurigo, per la finale della Diamond League, e rivedere di nuovo tutti i tifosi, ti dà una carica impressionante”, ha concluso l’atleta azzurro. SportFace.