Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4. Decide la doppietta di Osimhen (Di giovedì 23 settembre 2021) Continua la corsa solitaria del Napoli che resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A dopo 5 giornate. Gli azzurri passano 4-0 al 'Ferraris' contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Osimhen e ai gol Fabian Ruiz e Zielinski. In classifica i partenopei salgono a quota 15, con due lunghezze di vantaggio su Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano fermi a 5 in dodicesima posizione insieme alla Juventus che sfideranno domenica all'Allianz Stadium. Partono subito forte gli ospiti che al 7? vanno vicini al gol. Insigne lancia in profondità Osimhen che parte dietro la linea di centrocampo e con uno scatto impressionante brucia l'ultimo difensore e si presenta solo contro Audero che salva sul tiro centrale del nigeriano. Osimhen si riscatta al 10? portando in ...

