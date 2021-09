Sampdoria, Caputo e il retroscena su D’Aversa: «Ha provato spesso a prendermi…» (Di giovedì 23 settembre 2021) L’attaccante della Sampdoria Francesco Caputo ha rivelato un retroscena su Roberto D’Aversa Francesco Caputo, attaccante arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla Sampdoria, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha rivelato anche un retroscena su Roberto D’Aversa; suo attuale allenatore. «Ha provato spesso a prendermi, ma poi non se n’era fatto nulla. Sono contento che lui sia qui, ha una bella idea di calcio, sa quello che vuole ottenere dai suoi giocatori, mi fa piacere che lui mi alleni. Ma anche il presidente Ferrero, che mi ha trasmesso tutto il suo entusiasmo, mi seguiva da tempo però ci eravamo sempre e solo sfiorati. E poi qui c’è il ds Faggiano, lo conosco da una vita: con il direttore mi ero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) L’attaccante dellaFrancescoha rivelato unsu RobertoFrancesco, attaccante arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha rivelato anche unsu Roberto; suo attuale allenatore. «Haa prendermi, ma poi non se n’era fatto nulla. Sono contento che lui sia qui, ha una bella idea di calcio, sa quello che vuole ottenere dai suoi giocatori, mi fa piacere che lui mi alleni. Ma anche il presidente Ferrero, che mi ha trasmesso tutto il suo entusiasmo, mi seguiva da tempo però ci eravamo sempre e solo sfiorati. E poi qui c’è il ds Faggiano, lo conosco da una vita: con il direttore mi ero ...

