RoundItaly | al Maxi Pendragon del Light Bay Sailing Team la Line Honours

(Di giovedì 23 settembre 2021) Alle 11:03:57 di questa mattina, dopo essere partito da Genova lo scorso 16 settembre, ilha tagliato laa d’arrivo della, la più lunga regata del Mediterraneo dopo 6 giorni, 18 ore, 03 minuti e 57 secondi di navigazione. Con questo tempo ildi Carlo Alberini ha scritto e fissato il tempo di riferimento di questa affascinante e impegnativa regata organizzata dallo Yacht Club Italiano e dalla Società Velica di Barcola e Grignano. Ladella primaalDurante le 1130 miglia del percorso, gli scafi hanno incontrato situazioni meteo di tutti i generi: dalla burrasca della prima notte, per scendere poi lungo il Tirreno nella calma relativa di fine ...

Al Pendragon del Light Bay Sailing Team di Carlo Alberini mancano 150 miglia. Grazie al maestrale sostenuto, Pendragon ha potuto esprimere tutta la sua... Quinto giorno di navigazione per i cinque equipaggi iscritti alla RoundItaly Genova - Trieste Regatta 2021. Dopo il passaggio sullo Stretto di Messina, alla quinta... è stato il Maxi Pendragon di... Il maxi di Alberini ferma il cronometro della Genova-Trieste (1130 miglia) su 6 giorni 18 ore. In testa tra i Class40 c'è Karnak di Raspadori...