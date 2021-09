Quante ore devi lavorare per comprare un iPhone 13?

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 23 settembre 2021) La risposta non è così semplice come credi perché il prezzo degli smartphone Apple varia in base al Paese in cui viene venduto. Ad esempio, in Italia il prezzo per il modello da 128 GB è di 939€, più alto di quello proposto negli Stati Uniti principalmente a causa del differente regime fiscale. Naturalmente, in questo calcolo va anche considerata la paga media per ogni ora di lavoro nei diversi Paesi. A prendersi la briga di fare questi conti è stato il sito Money Supermarket.13 e 13 mini: uscita, specifiche e prezziun13, le ore di lavoro richieste Ecco il grafico che ha pubblicato la fonte della notizia e che ha fatto tutti i calcoli precisi. Come si può vedere, in Italia occorreper 124,3 ore di fila per potersi permettere un13 da 128 GB, invece ...