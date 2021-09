Preziosi | «Lascio il Genoa a una proprietà forte Resterò un tifoso rossoblù»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Enrico, presidente del, ha parlato dopo la cessione delle quote al fondo americano 777 Partners: le sue dichiarazioni Enrico, presidente delche resterà alla guida del club, ha parlato dopo la cessione delle quote al fondo americano 777 Partners. «È arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato ilsolo a una nuovae affidabile e lonelle mani di 777 Partners. A loro, che ora guideranno il club più antico d’Italia, auguro il meglio. Iosempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Genoa, ora è ufficiale: 777 Partners è il nuovo proprietario del club: La società statunitense acquisterà il 99,9%… -

Enrico Preziosi non è più il proprietario, ma resta nel consiglio di amministrazione: "È arrivato il momento di passare la mano. Avevo sempre detto che avrei lasciato il Genoa solo a una nuova ..."
Ora è ufficiale: il Genoa passa di mano e vede aprirsi una nuova era dopo la lunga era targata Enrico Preziosi. Il patron uscente ha ceduto il club rossoblù ...