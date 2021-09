Pd: Letta, 'sicurezza e libertà non sono parole di destra' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "sicurezza e libertà non sono parole di destra ed è stato il più grande errore della nostra vita" far sì che venissero percepite come tali "perchè garantire la sicurezza da parte delle istituzioni pubbliche vuole dire garantire la sicurezza dei più deboli, di quelli che non possono pagarsi i vigilanti privati". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "nondied è stato il più grande errore della nostra vita" far sì che venissero percepite come tali "perchè garantire lada parte delle istituzioni pubbliche vuole dire garantire ladei più deboli, di quelli che non pospagarsi i vigilanti privati". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo.

