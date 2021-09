Olimpiadi: Tortu consegna il testimone della staffetta di Tokyo a Mattarella (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. – (Adnkronos) – Filippo Tortu consegna il testimone della staffetta 4×100, oro olimpico a Tokyo al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, “custode dell’unità nazionale”. E’ il dono al Presidente della Repubblica da parte della delegazione del Coni, con in testa il presidente Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia di riconsegna del tricolore ai giardini del Quirinale dopo i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo. Tortu passa il testimone a Mattarella dopo averlo ricevuto dai suoi compagni di staffetta nell’ordine preciso della gara a cinque cerchi: Patta, Jacobs, Desalu. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. – (Adnkronos) – Filippoil4×100, oro olimpico aal Capo dello Stato, Sergio, “custode dell’unità nazionale”. E’ il dono al PresidenteRepubblica da partedelegazione del Coni, con in testa il presidente Giovanni Malagò, nel corsocerimonia di ridel tricolore ai giardini del Quirinale dopo i Giochi olimpici e paralimpici dipassa ildopo averlo ricevuto dai suoi compagni dinell’ordine precisogara a cinque cerchi: Patta, Jacobs, Desalu. L'articolo ...

