MotoGP | Quartararo | ' Il nuovo motore? Mi aspettavo più potenza'

(Di giovedì 23 settembre 2021) La due giorni di test fatta a Misano per Fabiopuò dirsi conclusa con il segno più. Il francese, in questa stagione 2021, è riuscito a trovare un ottimo feeling con la M1 , tanto che a ...

Advertising

motosprint : #MotoGP: Qualche perplessità sul nuovo motore per #Quartararo - Ilarya94 : Belli i Bagnaia e i Quartararo! ?? - Flaccomen : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | @FabioQ20: “Mi aspettavo più potenza sul nuovo motore” - Motorsport_IT : #MotoGP | @FabioQ20: “Mi aspettavo più potenza sul nuovo motore” - infoitsport : MotoGP / Quartararo: “Assetto e gomme già scelti per Misano-2” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Quartararo

Ad avvalorare il suo ragionamento di voler preparare al meglio la moto 2021, anche il fatto che dopo Austin, i piloti del Motomondiale torneranno a correre ancora una volta a Misano e per...Sono riuscito a stare dietro ae devo cambiare le linee di tutte le piste. Ho poca memoria, ma è successa la stessa cosa nel 2012 (passaggio da Yamaha a Ducati, ndr), ci impiegai quattro ...Il francese durante i test a Misano si è concentrato soprattutto sull'assetto della moto in vista delle prossime gare, ma ha anche testato motore e telaio 2022. E il primo non lo ha lasciato troppo so ...Tante le novità viste in pista e soddisfazione generale, con una sola eccezione, da parte dei piloti che hanno avuto modo di provare anche materiale per la prossima stagione ...