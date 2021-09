Miriana Trevisan sconvolta dal segreto di Gianmaria Antinolfi | “Speriamo non si sia sentito”

Advertising

ChiaraRommi : RT @mariahsbubble: Miriana Trevisan lavorava con i grandi della televisione italiana quando Soleil indossava ancora le Lelli Kelly, per fav… - Serena35197911 : RT @vincycernic2: AIUTO QUESTO SCAMBIO DI FRECCIATE AMICHEVOLI CHE PRESTO DIVENTERANNO GUERRA TRA SOLEIL E MIRIANA, IL MODO IN CUI LA TREVI… - Francy11412804 : RT @GioCellRed: La percepite anche coi questa grandissima amicizia tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan? ???????? #gfvip - Sara___T : RT @GioCellRed: La percepite anche coi questa grandissima amicizia tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan? ???????? #gfvip - GioCellRed : La percepite anche coi questa grandissima amicizia tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan? ???????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

La vera rivelazione di questo GF Vip 6 è, tutti si aspettavano una sorta di Laura Freddi 2.0 e invece nella casa è entrata una concorrente pronta a prendere posizione e a creare dinamiche. La showgirl ha già battibeccato ...Parlando di Davide SIlvestri con gli altri concorrenti, Alex Belli,e Raffaella Fico, Sophie è stata la più spietata. Del resto, abbiamo capito che le dichiarazioni della Codegoni ...Cerchiamo di capire qualcosa di più. (continua dopo la foto) Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi si è avvicinato all’orecchio di Miriana Trevisan e per ben 12 secondi le ha ...Il Grande Fratello Vip 6 entra nel vivo e tra i protagonisti di questa edizione continua ad esserci Gianmaria Antinolfi che in questi giorni è arrivato ai ferri corti con la sua ex fidanzata Soleil So ...