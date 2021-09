Mafia: processo trattativa, assolti Mori, Dell'Utri, De Donno e Subranni (Di giovedì 23 settembre 2021) Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Tutti assolti gli ex ufficiali dei carabinieri nel processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. La Corte d'assise d'appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello Dell'Utri, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo tre giorni di camera di consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Palermo, 23 set. (Adnkronos) - Tuttigli ex ufficiali dei carabinieri neld'appello sullatra Stato e. La Corte d'assise d'appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Marioe Antonioe il colonnello Giuseppe De. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo tre giorni di camera di consiglio.

