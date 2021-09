Luce e gas, azzerati i rincari per 3 milioni di persone. Cdm approva il decreto (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per contenere gli aumenti dei prezzi delle bollette. Lo ha annunciato Palazzo Chigi, precisando che le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del bonus energia: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 Euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute. Per costoro sono tendenzialmente azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta. Per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kw saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Quanto al gas per circa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri allegge per contenere gli aumenti dei prezzi delle bollette. Lo ha annunciato Palazzo Chigi, precisando che le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3diche beneficiano del bonus energia: nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 Euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute. Per costoro sono tendenzialmentegli effetti del futuro aumento della bolletta. Per circa 6di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione per 26di utenze domestiche fino a 16,5 kw saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Quanto al gas per circa ...

Advertising

F_DUva : Appena approvata la mozione per scongiurare il caro bolletta. Non possiamo permettere che le famiglie italiane, già… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - LegaSalvini : ++ LA LEGA PENSA AL LAVORO, ALLA SCUOLA E ALLA SALUTE DEGLI ITALIANI. DICIAMO NO AL RITORNO ALLA LEGGE FORNERO, AI… - EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - corriereveneto : Caporalato a Grafica Veneta, tagliati acqua, luce e gas nella casa dei pakistani -