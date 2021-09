Licenziamenti via e-mail? L’imprenditore Piccinali: “In Bergamasca non può succedere” (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Che a commentare il caso dei 422 Licenziamenti via e-mail della Gkn di Campi Bisenzio, a Firenze, avvenuto il 9 luglio scorso, siano i sindacati è fisiologico. Ma che cosa ne pensa un imprenditore? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Piccinali, vice-presidente di Confindustria Bergamo con delega Lavoro e relazioni industriali, CFO e Consigliere Scame Parre Spa che comprende oggi 19 aziende partecipate e collegate in Italia e nel mondo per un totale di circa 800 collaboratori, di questi 300 in Italia. Il commento di Piccinali è stato raccolto dopo che il Tribunale di Firenze si è espresso a favore del ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro i 422 Licenziamenti via e-mail della Gkn di Campi Bisenzio, revocando la lettera d’apertura della procedura di licenziamento ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Che a commentare il caso dei 422via e-della Gkn di Campi Bisenzio, a Firenze, avvenuto il 9 luglio scorso, siano i sindacati è fisiologico. Ma che cosa ne pensa un imprenditore? Lo abbiamo chiesto ad Agostino, vice-presidente di Confindustria Bergamo con delega Lavoro e relazioni industriali, CFO e Consigliere Scame Parre Spa che comprende oggi 19 aziende partecipate e collegate in Italia e nel mondo per un totale di circa 800 collaboratori, di questi 300 in Italia. Il commento diè stato raccolto dopo che il Tribunale di Firenze si è espresso a favore del ricorso presentato dalla Fiom-Cgil contro i 422via e-della Gkn di Campi Bisenzio, revocando la lettera d’apertura della procedura di licenziamento ...

Advertising

Fragment_84 : RT @Fragment_84: @tenniscrochet Sblocco dei licenziamenti: sarà più facile scegliere chi mandare via. - Fragment_84 : @tenniscrochet Sblocco dei licenziamenti: sarà più facile scegliere chi mandare via. - Liberoarbitrio : RT @dariodriu: Il dubbio che #Barbero abbia ragione viene Boom di lavoratori lasciati a casa per ragioni disciplinari (+67% tra aprile e g… - MacoursD : RT @MacoursD: GKN: il tribunale ferma i licenziamenti - Unomattina - 21/09/2021 - MacoursD : GKN: il tribunale ferma i licenziamenti - Unomattina - 21/09/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti via Molto più comunisti di Jinping ...esempio è costituito dal gaudio per la decisione del giudice di Firenze di bloccare i licenziamenti ... Covid, Lazio: via a terza dose La Lega in cerca di riscossa In campo un parlamentare contro il ...

Draghi va da Confindustria con le delocalizzazioni congelate A palazzo Chigi non c'è il via libera all'impianto sulle crisi d'impresa confezionato da Orlando e ... La sentenza del tribunale del lavoro di Firenze sui licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio ha ...

Licenziamenti via e-mail? L’imprenditore Piccinali: “In Bergamasca non può succedere” BergamoNews "Serve un freno a multinazionali come Gkn L’Europa deve regolamentare il loro potere" Intervista a Lorenzo Gai, docente di tecnica bancaria all’Università di Firenze: "Una disciplina per frammentare questi monopoli" ...

Draghi va da Confindustria con le delocalizzazioni congelate Un passaggio sulla questione scivolosa dei licenziamenti e delle delocalizzazioni non è escluso, anche se l’intervento che Mario Draghi terrà giovedì mattina sul palco dell’assemblea di Confindustria, ...

...esempio è costituito dal gaudio per la decisione del giudice di Firenze di bloccare i... Covid, Lazio:a terza dose La Lega in cerca di riscossa In campo un parlamentare contro il ...A palazzo Chigi non c'è illibera all'impianto sulle crisi d'impresa confezionato da Orlando e ... La sentenza del tribunale del lavoro di Firenze suialla Gkn di Campi Bisenzio ha ...Intervista a Lorenzo Gai, docente di tecnica bancaria all’Università di Firenze: "Una disciplina per frammentare questi monopoli" ...Un passaggio sulla questione scivolosa dei licenziamenti e delle delocalizzazioni non è escluso, anche se l’intervento che Mario Draghi terrà giovedì mattina sul palco dell’assemblea di Confindustria, ...