Laver Cup 2021, tutti i giocatori e i capitani: c’è Matteo Berrettini (Di giovedì 23 settembre 2021) La Laver Cup giunge alla quarta edizione. Nel 2021, dal 24 al 26 settembre, si rinnova l’entusiasmante evento a squadre che vede opposto il Team Europe al Team World. In tutte le precedenti occasioni si è imposta la compagine blu capitanata da Bjorn Borg. IL MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV I capitani sono i medesimi mentre c’è qualche accorgimento per quello che riguarda i giocatori. Per la seconda volta ci sarà un italiano, si tratta di Matteo Berrettini che succede a Fabio Fognini nel roster europeo. Assenti invece i Big Three, Nadal, Djokovic e Federer. Ecco la lista di tutti i giocatori e capitani: TEAM EUROPE DANIIL MEDVEDEV STEFANOS TSITSIPAS ALEXANDER ZVEREV ANDREY RUBLEV Matteo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) LaCup giunge alla quarta edizione. Nel, dal 24 al 26 settembre, si rinnova l’entusiasmante evento a squadre che vede opposto il Team Europe al Team World. In tutte le precedenti occasioni si è imposta la compagine blu capitanata da Bjorn Borg. IL MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Isono i medesimi mentre c’è qualche accorgimento per quello che riguarda i. Per la seconda volta ci sarà un italiano, si tratta diche succede a Fabio Fognini nel roster europeo. Assenti invece i Big Three, Nadal, Djokovic e Federer. Ecco la lista di: TEAM EUROPE DANIIL MEDVEDEV STEFANOS TSITSIPAS ALEXANDER ZVEREV ANDREY RUBLEV...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - atlentus : dove si può vedere la laver cup rispondete velocemente grazie - _fragolina88 : Buonanotte, nel team world della Laver Cup dovevi esserci tu ma vabbè ?? - _Sport_Calcio_ : Non uno ma ben 5 motivi perchè non potete perdervi la Laver Cup ???? #EurosportTENNIS | #LaverCup - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Non uno ma ben 5 motivi perchè non potete perdervi la Laver Cup ???? #EurosportTENNIS | #LaverCup -