Jeep e RAM - Anche la Compass si tinge di RED

Non solo 500. Dopo la presentazione (500)RED che ha debuttato ieri nella gamma Fiat, il Gruppo Stellantis allarga a Jeep e RAM la collaborazione con (RED) progetto nato 15 anni, co-fondato da Bono Vox, il cantante del mitico gruppo rock irlandese U2, da sempre impegnato nelle missioni umanitarie e in campagne di solidarietà (in passato si era battuto Anche per la cancellazione del debito dei Paesi del Terzo mondo). L'obiettivo è contribuire alla lotta contro virus e pandemie in Africa con una cifra di almeno 4 milioni di dollari nella Global Fund entro il 2023. L'edizione (Jeep) RED Compass 2022 sarà introdotta negli Stati Uniti nel primo trimestre dell'anno prossimo, seguita poco dopo negli Stati Uniti e in Canada dalla (Jeep) RED Renegade. Quest'ultima arriverà in Europa nella seconda metà del ...

