Hollow Knight Silksong potrebbe arrivare all' inizio del 2022

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sviluppato da Team Cherry,è stato ampiamente acclamato sia dai fan che dalla critica. Dopo il suo successo iniziale su PC nel 2017, il titolo è stato successivamente pubblicato su console nel 2018. I fan del franchise stavano aspettando con impazienza il prossimo gioco della serie. Alla fine, il successo del titolo ha fatto in modo che gli sviluppatori annunciassero un sequel,. Aggiungendo una pletora di nuove funzionalità, il gioco è in sviluppo da un po' di tempo ormai. Mentre le voci sul fatto chefarà parte del prossimo Nintendo Direct si fanno sempre più forti, ora abbiamo un leak abbastanza credibile sulla data di uscita del gioco. La fonte della fuga di notizie è il database GeForce ...

... visti i recenti leak sulla data di uscita di Silksong , scopriremo effettivamente qualcosa sul sequel di? Chiaramente per ora è impossibile stabilire di quali giochi parlerà l'...LA RECENSIONE IN BREVE Forse il secondo miglior metroidvania in salsa soulslike sul mercato dopo, capace di stregare per 20 ore punitive ma estremamente appaganti. Coraggioso e mai banale, riprende il meglio dei suoi predecessori e lo declina a suo modo aggiungendo meccaniche ...La data di uscita di Hollow Knight Silksong tra i rumor sul Nintendo Direct. Sviluppato da Team Cherry, Hollow Knight è stato ampiamente acclamato sia dai fan che dalla critica. Dopo il suo successo i ...Giochi e annunci del Nintendo Direct del 24 settembre, quali giochi possiamo aspettarci dal nuovo show per Switch?