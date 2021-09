Haas, confermati Mazepin e Schumacher anche nel 2022: è ufficiale (Di giovedì 23 settembre 2021) Nonostante i risultati poco lusinghieri, l’Haas ha deciso di continuare sulla strada intrapresa quest’anno: il team statunitense ha confermato ufficialmente alla guida delle due vetture del prossimo anno Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Una decisione all’insegna della continuità e la speranza di migliorare le prestazioni della vettura nella prossima stagione. Le parole della Haas e dei due piloti confermati Ecco le dichiarazioni di Gunther Steiner, team principal della scuderia Haas: “Sapevamo di volere continuità al volante nel 2022 e sono felice di confermare Mick e Nikita che gareggeranno per l’Uralkali Haas F1 Team il prossimo anno. Il 2021 ha offerto a entrambi i piloti l’opportunità di imparare molto quest’anno. È stata sicuramente una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Nonostante i risultati poco lusinghieri, l’ha deciso di continuare sulla strada intrapresa quest’anno: il team statunitense ha confermato ufficialmente alla guida delle due vetture del prossimo anno Nikitae Mick. Una decisione all’insegna della continuità e la speranza di migliorare le prestazioni della vettura nella prossima stagione. Le parole dellae dei due pilotiEcco le dichiarazioni di Gunther Steiner, team principal della scuderia: “Sapevamo di volere continuità al volante nele sono felice di confermare Mick e Nikita che gareggeranno per l’UralkaliF1 Team il prossimo anno. Il 2021 ha offerto a entrambi i piloti l’opportunità di imparare molto quest’anno. È stata sicuramente una ...

