Guenda Goria senza freni sul padre: "non è stato facile crescere con lui" (Di giovedì 23 settembre 2021) Guenda Goria difende il padre, Amedeo, dalla accuse che gli stanno rivolgendo dopo quello che è accaduto nella casa del GF Vip 6. Guenda Goria difende il padre Amedeo dopo "lo scandalo" con Ainett StephensIl Grande Fratello Vip 6 è iniziato da circa 10 giorni e già Alfonso Signorini si è trovato ad affrontare alcuni "problemi" causati da Amedeo Goria. Il giornalista sportivo si è spinto troppo oltre nei confronti della "gatta nera" Ainett Stephens: Goria, infatti, si è cambiato gli indumenti intimi sotto le coperte, nel letto che condivide proprio con la Stephens. Ma non è solo questo: sembrerebbe che l'ex marito di Maria Teresa Ruta si sia preso alcune libertà che non gli sono state concesse. E proprio quest'ultima ha voluto un confronto con lui ...

