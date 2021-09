Green Pass, cosa prevede il decreto per piscine, palestre e calcetto (Di giovedì 23 settembre 2021) Il decreto Green Pass è stato firmato dal presidente Mattarella ed entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre, giorno in cui diventerà necessario essere in possesso della certificazione per poter effettuare molte azioni che coinvolgono la nostra quotidianità. Il documento è necessario accedere a “servizi di ristorazione (per il consumo al tavolo) L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè stato firmato dal presidente Mattarella ed entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 15 ottobre, giorno in cui diventerà necessario essere in possesso della certificazione per poter effettuare molte azioni che coinvolgono la nostra quotidianità. Il documento è necessario accedere a “servizi di ristorazione (per il consumo al tavolo) L'articolo

