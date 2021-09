Future USA positivi in attesa dell’Opening Bell (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata chiusa in grande progresso, i Future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta con buoni rialzi. Gli investitori sembrano voler continuare i guadagni indotti dal meeting della Federal Reserve dalla sessione precedente, mentre osservano gli ultimi dati sull’occupazione e sul sentiment delle imprese. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,32% a 15.076 punti. Sul fronte macroeconomico, è una giornata ricca di dati. Prima dell’Opening Bell saranno diffusi quelli sulle richieste di sussidio di disoccupazione e l’indice CFNAI. Dopo l’apertura della Borsa sarà la volta dell’indice PMI Servizi e Manifatturiero, il Leading Indicator e gli stoccaggi di gas. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata chiusa in grande progresso, iUSA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta con buoni rialzi. Gli investitori sembrano voler continuare i guadagni indotti dal meeting della Federal Reserve dalla sessione precedente, mentre osservano gli ultimi dati sull’occupazione e sul sentiment delle imprese. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,32% a 15.076 punti. Sul fronte macroeconomico, è una giornata ricca di dati. Primasaranno diffusi quelli sulle richieste di sussidio di disoccupazione e l’indice CFNAI. Dopo l’apertura della Borsa sarà la volta dell’indice PMI Servizi e Manifatturiero, il Leading Indicator e gli stoccaggi di gas.

