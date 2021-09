Fortnite su app store? Apple dice no! (Di giovedì 23 settembre 2021) Fortnite su App store? Apple dice no finché la controversia legale con Epic Games non sarà giunta a termine. Questo significa ritardare potenzialmente il ritorno del gioco su iPhone di diversi anni. Un avvocato dell’azienda di Cupertino ha affermato che la società “ha esercitato la sua discrezione nel non ripristinare l’account del programma per sviluppatori di Epic in questo momento“. App store: Apple non può più obbligare gli sviluppatori a utilizzare l’acquisto in-app Fortnite su App store solo al termine della causa con Epic Games In seguito ad una richiesta del produttore di videogiochi di riportare Fortnite su App store, secondo una lettera inviata all’avvocato di Epic e twittata dal CEO della società, Tim ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 23 settembre 2021)su Appno finché la controversia legale con Epic Games non sarà giunta a termine. Questo significa ritardare potenzialmente il ritorno del gioco su iPhone di diversi anni. Un avvocato dell’azienda di Cupertino ha affermato che la società “ha esercitato la sua discrezione nel non ripristinare l’account del programma per sviluppatori di Epic in questo momento“. Appnon può più obbligare gli sviluppatori a utilizzare l’acquisto in-appsu Appsolo al termine della causa con Epic Games In seguito ad una richiesta del produttore di videogiochi di riportaresu App, secondo una lettera inviata all’avvocato di Epic e twittata dal CEO della società, Tim ...

