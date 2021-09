Formazioni ufficiali Sampdoria Napoli | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ledimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco le scelte degli allenatori per i due match delle 18:30 che si giocheranno al Ferraris ed al Grande Olimpico di Torino ...