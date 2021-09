Fisco: Draghi, 'il governo non intende aumentare le tasse' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono". Lo ha detto il premier Mario Draghi all'assemblea di Confindustria. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ilda parte sua non ha intenzione dile. In questo momento i soldi si danno e non si prendono". Lo ha detto il premier Marioall'assemblea di Confindustria.

