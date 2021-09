F1, Valtteri Bottas: “Sono pronto per eventuali ordini di scuderia, quello del 2018 però fu difficile da digerire” (Di giovedì 23 settembre 2021) Valtteri Bottas affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, infatti, il pilota finlandese ha vinto in due occasioni (dopotutto la Mercedes nelle sette edizioni disputate ha fatto percorso netto, aggiungendo 4 successi di Lewis Hamilton e uno di Nico Rosberg) e, dopo l’annuncio del suo approdo in Alfa Romeo, sembra rasserenato dopo mesi non semplici all’interno del team di Brackley. Il weekend sulle sponde del Mar Nero si annuncia come fondamentale per la Mercedes. Dopo il mezzo passo falso di Monza, infatti, le Frecce Nere partono all’attacco totale in vista di domenica, con il grande rivale Max Verstappen che sarà costretto a partire con tre posizioni di penalità in griglia. La classifica generale richiederebbe una doppietta per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)affila le armi in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi, infatti, il pilota finlandese ha vinto in due occasioni (dopotutto la Mercedes nelle sette edizioni disputate ha fatto percorso netto, aggiungendo 4 successi di Lewis Hamilton e uno di Nico Rosberg) e, dopo l’annuncio del suo approdo in Alfa Romeo, sembra rasserenato dopo mesi non semplici all’interno del team di Brackley. Il weekend sulle sponde del Mar Nero si annuncia come fondamentale per la Mercedes. Dopo il mezzo passo falso di Monza, infatti, le Frecce Nere partono all’attacco totale in vista di domenica, con il grande rivale Max Verstappen che sarà costretto a partire con tre posizioni di penalità in griglia. La classifica generale richiederebbe una doppietta per la ...

