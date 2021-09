Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi giovedì 23 settembre 2021 a partire dalle ore 20 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 settembre 2021)23alle ore 20:00 continua la penultima settimana del mese diin compagnia delle combinazioni del gioco del. Nuova occasione per i giocatori di sfidare la dea bendata in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Lesi terranno come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Intanto vediamo l’ultima estrazione deldi martedì 21: BARI 49 53 84 39 57 CAGLIARI 7 68 79 55 82 FIRENZE 90 89 3 49 43 GENOVA 40 36 28 32 68 MILANO 63 47 87 4 38 NAPOLI 6 34 5 62 38 PALERMO 19 41 7 4 53 ROMA 55 29 35 52 44 TORINO 12 24 83 53 64 VENEZIA 85 38 23 64 49 NAZIONALE 77 86 10 22 65 Nella ...