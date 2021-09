Emporio Armani | uno splendido quarantenne

(Di giovedì 23 settembre 2021) Era il 1981, esattamente quarant’anni fa, quando Giorgiocreava la sua linea. Il nome suscitò allora curiosità e clamore, era il segno della “moda per tutti”, l’inizio di una strada che cominciava urbana, di spirito istintivo e innovativo, di sguardo capace e cuore palpitante, pronta a interpretare un modo di vestire senza schemi, di tocco immediato e senza filtri. Il grande sarto, l’arbitro della compostezza semplice, lo stilista dallo sguardo essenziale e perfetto, mescolava il suo mondo impeccabile, cominciando con occhio precursore la storia della “moda per tutti”. Non era un manifesto, radunava l’atmosfera di quel periodo milanese così vitale e scomposta per catturarne il gioco e le tendenze, per ridefinirne la contemporaneità, fermarne il significato aggregante, giocando con immagini metropolitane che sarebbero nel tempo mutate ma ...

... ha ultimamente collaborato con brand come Kappa, Diesel, Fratelli Rossetti, Emporio Armani, Alviero Martini, Magnum e Müller. Ha ricevuto 4 nomination durante l'ultima edizione del Milano Fashion ... 65 sfilate, 98 presentazioni, 41 eventi per un totale di oltre duecento appuntamenti: la moda Primavera/Estate 2022 è la protagonista a Milano fino al 27 settembre della Fashion Week Wo ...