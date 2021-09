Eitan, il bimbo resta per ora in Israele: starà 3 giorni con la zia materna e altrettanti con quella paterna (Di giovedì 23 settembre 2021) Processo l'affidamento di Eitan, il bimbo di 6 anni rapito dal nonno a Pavia e portato in Israele. Prima salomonica decisione della giudice Iris Ilotovich Segal che ha accolto l'intesa... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) Processo l'affidamento di, ildi 6 anni rapito dal nonno a Pavia e portato in. Prima salomonica decisione della giudice Iris Ilotovich Segal che ha accolto l'intesa...

