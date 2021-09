Draghi | l’abbraccio di Confindustria e la promessa | “Riforme senza nuove tasse”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 23 settembre 2021) Intervenuto all’assemblea 2021 di, il premier Marioha sottolineato come “l’Italia vive oggi un periodo di forte ripresa, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa“. Tuttavia “la sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile“. Il balzo dopo la recessione “Le previsioni del Governo, che presenteremo tra pochi giorni – ha aggiunto– stimano una crescita intorno al 6% per quest’anno, a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera“. La crescita che abbiamo davanti, infatti, “è un rimbalzo, legato alla forte caduta del prodotto interno lordo registrata l’anno scorso. Nel 2020, l’economia italiana si è contratta dell’8,9%, una delle recessioni più profonde d’Europa.”: “Un patto per l’Italia“ Di fronte all’assemblea degli industriali italiani il Presidente del ...