Draghi: «Crescita al 6%, deve essere duratura, interveniamo su luce e gas». Confindustria: «Resti premier a lungo» (Di giovedì 23 settembre 2021) Applausi a Draghi, via libera al Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. «Draghi continui a lungo questa esperienza», esordisce Bonomi. «Ogni tanto, la storia delle... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 settembre 2021) Applausi a, via libera al Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. «continui aquesta esperienza», esordisce Bonomi. «Ogni tanto, la storia delle...

Advertising

EnricoLetta : Bene! #Draghi lancia a Sindacati e Imprese la proposta di un grande Patto per il lavoro e la crescita. Noi siamo d’… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: #Italia si sta rimettendo in piedi. Questa fase richiede una politica di bilancio equil… - mara_carfagna : Il patto per lavoro e crescita proposto da Draghi a imprese e sindacati è una sfida che va raccolta dalla politica,… - Ninabazz3 : RT @Lucajunior2000: La standing ovation per #Draghi al congresso di #Confindustria ci mostra chiaramente qual è la via da seguire per la cr… - smilypapiking : RT @brusco_sandro: 2/2 I dati sono questi FebMar Mag Lug Sep Conte6567685955 Draghi7169757769 Draghi ha iniziato a 71 e ora è a 69.… -