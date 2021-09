Diletta Leotta, dopo l’addio a Can Yaman: “Mi massacrano” (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono molti punti oscuri nella storia tra Diletta Leotta e Can Yaman. dopo l'esaurimento nervoso dell'attore turco, Diletta si è lasciata andare a uno sfogo sulle pagine di Nuovo. La conduttrice ha persino scelto di cambiare casa, perché stanca dell'eccessiva attenzione dei media, che non l'ha lasciata sola negli ultimi tempi. L'estate era la loro stagione: la chiacchierata in rosa non parlava d'altro che dell'imminente matrimonio tra Yaman e Leotta. Un amore che in un primo momento aveva deluso i fan dell'attore, sul quale si riversò tanto odio, commenti negativi e persino sospetti che fosse tutto orchestrato per aumentare la popolarità di Yaman nel Bel Paese. dopo la presentazione di Diletta alla famiglia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021) Ci sono molti punti oscuri nella storia trae Canl'esaurimento nervoso dell'attore turco,si è lasciata andare a uno sfogo sulle pagine di Nuovo. La conduttrice ha persino scelto di cambiare casa, perché stanca dell'eccessiva attenzione dei media, che non l'ha lasciata sola negli ultimi tempi. L'estate era la loro stagione: la chiacchierata in rosa non parlava d'altro che dell'imminente matrimonio tra. Un amore che in un primo momento aveva deluso i fan dell'attore, sul quale si riversò tanto odio, commenti negativi e persino sospetti che fosse tutto orchestrato per aumentare la popolarità dinel Bel Paese.la presentazione dialla famiglia ...

