Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona: "Qualcuno di notte uscì di casa" (Di giovedì 23 settembre 2021) Caso Denise Pipitone, la vicina di Anna Corona in un'intervista racconta cosa sentì nella notte tra l'1 e il 2 settembre 2004 Continua ad essere alta l'attenzione sulla vicenda di Denise Pipitone, scomparsa il 1 settembre 2004 da Mazaro del Vallo, nel Trapanese. Tra i giornalisti che più seguono la vicenda alla vicenda c'è Milo Infante, conduttore su RaiDue di Ore14. Sull'account Instagram della trasmissione è stata postata una piccola parte dell'intervista esclusiva rilasciata da Giacoma Pisciotta, all'epoca vicina di casa di Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi nonché ex moglie di Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise ...

