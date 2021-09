Dazn investe per potenziare l’infrastruttura (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel mezzo delle critiche delle prime settimane di campionato, tra il monitoraggio dell’Agcom e la risoluzione della Camera dei Deputati per imporre una migliore qualità del servizio, Dazn prosegue gli investimenti per il potenziamento della propria struttura. Come riporta Milano Finanza, la piattaforma streaming continua a lavorare al potenziamento dell’infrastruttura con gli investimenti sul server L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel mezzo delle critiche delle prime settimane di campionato, tra il monitoraggio dell’Agcom e la risoluzione della Camera dei Deputati per imporre una migliore qualità del servizio,prosegue gli investimenti per il potenziamento della propria struttura. Come riporta Milano Finanza, la piattaforma streaming continua a lavorare al potenziamento delcon gli investimenti sul server L'articolo

