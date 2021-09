Covid: 'rallenta cura malattie infettive e progressi in lotta a virus', l'allarme (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Covid-19 sta calamitando l'attenzione "quasi esclusiva" di medici e ricercatori, anche di quelli che si occupano di malattie causate da microbi diversi dal virus Sars-CoV-2. Una focalizzazione "miope" che frena i programmi di controllo contro le patologie infettive e tropicali e che, come 'effetto-paradosso', potrebbe anche rallentare i progressi nella lotta all'emergenza pandemica, lasciando spazio alla circolazione del nuovo coronavirus e allo sviluppo di varianti ancora più pericolose e magari resistenti ai vaccini. A lanciare l'allarme sono gli esperti dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in occasione della conferma da parte del ministero della Salute - appena pubblicata sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) --19 sta calamitando l'attenzione "quasi esclusiva" di medici e ricercatori, anche di quelli che si occupano dicausate da microbi diversi dalSars-CoV-2. Una focalizzazione "miope" che frena i programmi di controllo contro le patologiee tropicali e che, come 'effetto-paradosso', potrebbe anchere inellaall'emergenza pandemica, lasciando spazio alla circolazione del nuovo coronae allo sviluppo di varianti ancora più pericolose e magari resistenti ai vaccini. A lanciare l'sono gli esperti dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in occasione della conferma da parte del ministero della Salute - appena pubblicata sulla ...

CatelliRossella : Covid: Negrar, pandemia rallenta cure per malattie tropicali - Sanità - - ANSA_Salute : 'La #pandemia sta avendo un impatto devastante sui programmi di lotta alle grandi endemie già scarsamente finanziat… - LaCnews24 : Il finanziamentoTumori, il Covid rallenta le diagnosi precoci: dal Ministero mezzo miliardo per recuperare… - QdSit : Dal 4 ottobre sarà eliminato l'obbligo di mascherina nelle scuole elementari delle regioni in cui ilCovid-19 rallen… - ErneCremonesi : RT @LaStampa: Covid rallenta le donazioni di midollo osseo, bisogna fare di più per salvare altre vite -