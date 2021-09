Come una stella marina potrebbe aiutarci a comprendere il cambiamento climatico

Leggi su wired

(Di giovedì 23 settembre 2021) (foto: Pierre Thibault, università di Trieste)Il mare è da sempre ispirazione per moltissime storie. Ma una in particolare, quella sul futuro del del pianeta,essere in qualche modo già scritta nei suoi abitanti, anche in quelli più piccoli e inosservati. Decifrare questa traccia nascosta è oggi una delle grande sfide per gli scienziati, con esploratori, biologi, esperti di ambiente e di tecnologia al lavoro fianco a fianco per studiare l’impatto che ilopera sugli ecosistemi. L’obiettivo è costruire modelli predittivi sempre più accurati di quello che avverrà nei prossimi anni. Di questo abbiamo parlato per Wired con Pierre Thibault, docente di fisica applicata all’università di Trieste ed esperto di raggi X, con i quali oggi indaga in particolare su un organismo dei mari del Nord, una piccola ...