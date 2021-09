Bollette: P.Chigi, abolito effetto rincaro per famiglie povere e numerose (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Scudo per le famiglie povere, numerose e con membri con gravi problemi di salute. Ma anche oneri di sistema azzerati per 6 mln di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una sforbiciata dell'Iva che passa dal 10 e 22% al 5%. Questi, in estrema sintesi, i contenuti del dl anti-stangata approvato oggi dal Cdm, per arginare, almeno in parte, il rincaro delle Bollette di luce e gas. "Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del 'bonus energia': nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Scudo per lee con membri con gravi problemi di salute. Ma anche oneri di sistema azzerati per 6 mln di piccole e piccolissime imprese e, per tutti gli altri, una sforbiciata dell'Iva che passa dal 10 e 22% al 5%. Questi, in estrema sintesi, i contenuti del dl anti-stangata approvato oggi dal Cdm, per arginare, almeno in parte, ildelledi luce e gas. "Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del 'bonus energia': nuclei che hanno un Isee inferiore a 8265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro ...

