Bayern Monaco: Coman torna ad allenarsi dopo l’operazione al cuore (Di giovedì 23 settembre 2021) Kingsley Coman è tornato ad allenarsi regolarmente in Germania, al servizio del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. dopo un delicato intervento al cuore per aritmia, l’esterno d’attacco francese lavorerà per essere a disposizione del club bavarese; nessun grave spavento per l’ex Juventus, in quanto trattasi di un problema di entità lieve e dunque non necessariamente preoccupante. “King corre di nuovo. Siamo felici che sia tornato in campo”, così Nagelsmann, entusiasta di poter monitorare nuovamente le prestazioni fisiche del talentuoso transalpino. Coman non potrà però scendere in campo contro Greuther Furth, possibilità esclusa dallo stesso allenatore del Bayern; la situazione relativa alle condizioni di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Kingsleyto adregolarmente in Germania, al servizio deldi Julian Nagelsmann.un delicato intervento alper aritmia, l’esterno d’attacco francese lavorerà per essere a disposizione del club bavarese; nessun grave spavento per l’ex Juventus, in quanto trattasi di un problema di entità lieve e dunque non necessariamente preoccupante. “King corre di nuovo. Siamo felici che siato in campo”, così Nagelsmann, entusiasta di poter monitorare nuovamente le prestazioni fisiche del talentuoso transalpino.non potrà però scendere in campo contro Greuther Furth, possibilità esclusa dallo stesso allenatore del; la situazione relativa alle condizioni di ...

