Ancora disservizi da parte di Dazn: furia degli utenti sui social (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora problemi di funzionamento da parte di Dazn. L’app per la trasmissione in streaming di partite non funziona anche oggi. Impossibile vedere Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Dazn continua a non funzionare, facendo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 settembre 2021)problemi di funzionamento dadi. L’app per la trasmissione in streaming di partite non funziona anche oggi. Impossibile vedere Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.continua a non funzionare, facendo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

calciomercatoit : ??#DAZN, ancora problemi per la trasmissione delle partite: numerosi disservizi segnalati dagli utenti - simonesalvador : Problemi per #DAZN nelle partite delle 18.30. Molte le segnalazioni di disservizi. - nikolas_VanHels : Un disservizio può capitare. Ma Dazn ha disservizi dall'inizio del campionato ad agosto. Siamo praticamente ad otto… - fullvr90 : @DAZN_IT Dopo i disservizi del weekend scorso dell'app in tv, per due giorni é andata bene. Ieri stessi problemi co… - LaskaJuventus : RT @sportface2016: La nota ufficiale della #Federconsumatori: “Ancora disservizi #Dazn, rimborsate gli utenti. Invochiamo intervento autori… -