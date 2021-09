Xbox Series X/S consentiranno ai giocatori di tornare al vecchio avatar che avevano su Xbox 360 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se avete dei bei ricordi dalla generazione Xbox 360 e siete anche un Insider Xbox, allora questa notizia fa al caso vostro. Ora potete tornare ufficialmente alla vostra vecchia gamerpic su Xbox One e Xbox Series X/S. La funzione sta per essere lanciata prima per chi è scritto a Insider Xbox e prossimamente l'opzione verrà estesa a tutti i giocatori con un apposito aggiornamento. Come spiegato dall'utente Twitter Eden Marie di Xbox, dovrete passare alla schermata "cambia immagine giocatore" per farlo. Questo apparirà solo se avete avuto un'immagine del giocatore Xbox 360 in passato e inoltre "dovrete ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se avete dei bei ricordi dalla generazione360 e siete anche un Insider, allora questa notizia fa al caso vostro. Ora poteteufficialmente alla vostra vecchia gamerpic suOne eX/S. La funzione sta per essere lanciata prima per chi è scritto a Insidere prossimamente l'opzione verrà estesa a tutti icon un apposito aggiornamento. Come spiegato dall'utente Twitter Eden Marie di, dovrete passare alla schermata "cambia immagine giocatore" per farlo. Questo apparirà solo se avete avuto un'immagine del giocatore360 in passato e inoltre "dovrete ...

