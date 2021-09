Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre: vedremo l’esterna di Roberta Ilaria Giusti col pugile – chef? Ida Platano esterna i suoi sentimenti per Marcello. Armando Incarnato chiude la conoscenza con Marika? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre: come continuerà la trasmissione? Ora ve lo raccontiamo nel dettaglio. Uomini e Donne, anticipazioni 22 settembre: spazio per Roberta e il pugile – chef? Oggi dovremmo vedere la seconda esterna tra Roberta Ilaria Giusti e il pugile – chef, dopo che la tronista ha chattato con un altro corteggiatore. Il primo piace molto al pubblico … vedremo se sarà anche quello con cui la ragazza deciderà di uscire dalla trasmissione a tempo debito! Questo pomeriggio si parlerà anche di Andrea Nicole Conte e di Ciprian e di Joele Milan, Matteo Fioravanti e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 settembre 2021)22: come continuerà la trasmissione? Ora ve lo raccontiamo nel dettaglio.22: spazio pere il? Oggi dovremmo vedere la secondatrae il, dopo che la tronista ha chattato con un altro corteggiatore. Il primo piace molto al pubblico …se sarà anche quello con cui la ragazza deciderà di uscire dalla trasmissione a tempo debito! Questo pomeriggio si parlerà anche di Andrea Nicole Conte e di Ciprian e di Joele Milan, Matteo Fioravanti e ...

