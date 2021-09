TSM annuncia l’arrivo di QTCinderella | la streamer di Twitch si unisce al team come “content creator”

Leggi su esports247

(Di mercoledì 22 settembre 2021) TSM ha appenato l’ingaggio di una popolaredi. L’organizzazione esports ha infatti messo sotto contratto, che ricoprirà il ruolo di “”.– il vero nome è Blaire, ndr – può contare su oltre 450.000 follower sulla piattaforma di proprietà di Amazon, ma anche su 225.000 fan su Twitter e 215.000 abbonati su YouTube. Laè piuttosto famosa e apprezzare principalmente per il suo spiccato senso dell’umorismo, ma anche per i suoi streaming di gaming e per i cosplay, sempre molto divertenti. Il suo passaggio a TSM vieneto in un video di quattro minuti comparso sul canale YouTube ufficiale del. “Sono cresciuta in una famiglia competitiva, ho ...