Torino-Lazio | per Immobile in quota il gol dell' ex

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nonostante le critiche ricevute nel corso degli ultimi mesi non si interrompe il rapporto tra il gol e Ciro. Il centravanti biancoceleste è attualmente capocannonierea Serie A con cinque reti e punta ad aumentare il bottino personale nella trasferta di giovedì a. Secondo gli esperti Snai, in gol’ex da parte del capitano laziale si gioca a 1,85 con la possibilità di aprire le marcature nel match proposta a 4. Ilnegli anni è diventato uno dei bersagli preferiti dei Sergej Milinkovic-Savic, che domani avrà uno stimolo ulteriore: quello di trafiggere suo fratello Vanja, portiere dei granata. La rete del serbo, riferisce Agipronews, si trova a4. Ilnon potrà contare sul capitano Andrea Belotti, out per infortunio, con le ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino Lazio

Quanto ha pesato la presenza di Sarri allaper farti raggiungere la capitale? E sulla sfida col… 'Quando ho visto l'arrivo di mister Sarri qui non ci ho pensato due volte, ma la ...Conferenza stampa Hysaj: le parole del terzino albanese alla vigilia della sfida con il. Le sue dichiarazioni Elseid Hysaj ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI CRESCITA SUA E DI SARRI - "Siamo un po' più maturi sotto tanti punti ...L'allenamento di oggi al Filadelfia del Torino, in vista della Lazio: nessuna novità sul fronte infermeria per i granata ...In città, a Roma sì, si respira già aria di derby, ma prima di arrivare alla fatidica stracittadina tra la Lazio e la squadra di José Mourinho, entrambe hanno da ...