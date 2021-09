Tommaso Eletti al GF Vip confessa un suo segreto personale

(Di mercoledì 22 settembre 2021)ha fatto una confessione inaspettata a Nicola Pisu. Il figlio di patrizia Mirigliani stava parlando dei problemi avuti con le sue dipendenze e il 20enne ha candidamente ammesso di capirlo, perché ha avuto esperienze simili. L’ex protagonista di Temptation Island ha anche rivelato di essere stato in un noto centro romano per risolvere

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Eletti: “andare a risolvere un problema a Temptation Island è proprio da scemi”, la regia stacca - EdizioniLindau : RT @francdisa: Duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto, impartito… - T_Zanini : RT @francdisa: Duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto, impartito… - francdisa : Duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto,… - CronacaSocial : GF Vip, Tommaso Eletti si ritira dal reality? Cosa sta accadendo. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Eletti

Non resta che attendere la decisione del pubblico, che potrebbe premiare Davide e scegliere di eliminare. Nel frattempo, la Casa è spaccata dopo la lite furibonda tra Soleil Sorge e ...Tra i protagonisti della puntata anche il giovanissimodiventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato al noto reality show di Canale 5 ovvero Temptation Island in ...Milano, 22 set. (Labitalia) – Si è svolta sabato 18 settembre l’assemblea elettiva Federpol, Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni le informazioni e la sicurezza. Unico can ...Rimarrà nel gruppo ID all'Eurocamera. 'Difenderò minoranza degli Italiani etichettati come "no-vax". Lega: 'Da Donato personalismi e divergenze insanabili' (ANSA) ...