TIM ricarica automatica, arrivano 100 GB in omaggio per 3 mesi (Di mercoledì 22 settembre 2021) TIM ha deciso di fare un regalo ai clienti di rete mobile che attivano la ricarica automatica con 100 giga di traffico in omaggio per i prossimi tre mesi. Promozione con 100 GB di traffico internet per i clienti TIM che attivano ricarica automatica. La promo e attiva e durerà 3 mesi. Come per molte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) TIM ha deciso di fare un regalo ai clienti di rete mobile che attivano lacon 100 giga di traffico inper i prossimi tre. Promozione con 100 GB di traffico internet per i clienti TIM che attivano. La promo e attiva e durerà 3. Come per molte L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Luca95411588 : @TIM4UGiulia @TIM_Official Io non elimino nulla vergogna Mymobile MSTLCU84T27L483V mastrodomenico Luca 392927875… - Luca95411588 : @TIM4UGiulia @TIM_Official Io non elimino nulla vergogna Mymobile MSTLCU84T27L483V mastrodomenico Luca 392927875… - Luca95411588 : @TIM4UStefano @TIM_Official @TIM4UGiulia @TIM4UAlessio Io non elimino nulla vergogna Mymobile MSTLCU84T27L483V m… - Luca95411588 : @TIM4UStefano @TIM_Official @TIM4UGiulia @TIM4UAlessio Io non elimino nulla vergogna Mymobile MSTLCU84T27L483V m… - infoitscienza : TIM Ricarica Automatica: 100 Giga al mese in regalo da domani 22 Settembre 2021 -