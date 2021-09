Sparco e McLaren | 25 anni insieme a tutta velocità

(Di mercoledì 22 settembre 2021)festeggiano 25di partnership e durante la settimana del Gran Premio di Italia a Monza, i piloti del team Formula 1 Daniel Ricciardo e Lando Norris hanno visitato per la prima volta il quartier generale dia Volpiano (Torino). Inoltre hanno ricevuto le nuove tute da gara, le Prime 2022, che resistono più a lungo alle fiamme e sono anche più leggere della versione precedente. Norris e Ricciardo sono poi stati accompagnati a visitare l'azienda piemontese, in un tour che ha compreso la visita del reparto produttivo della selleria e dell’abbigliamento tecnico da gara. I due piloti hanno potuto osservare da vicino come nasce il loro abbigliamento da gara, confrontandosi anche con i tecnicie gli specialisti della produzione. La visita è poi terminata in un’area espositiva ...

Sparco e McLaren festeggiano 25 anni di partnership e durante la settimana del Gran Premio di Italia a Monza, i piloti del team Formula 1 Daniel Ricciardo e Lando Norris hanno visitato per la prima vo ...
La partnership tra l'azienda torinese di abbigliamento racing e la scuderia di Woking taglia un importante traguardo: ecco come si è evoluta la tuta da F.1 made in Italy ...