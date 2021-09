Santori da incubo | la sardina del Pd vuole un’altra tassa sulla seconda auto E punire i più abbienti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Mattia, leader delle sardine candidato alle elezioni comunali di Bologna con il Pd, si è subito inserito e integrato nel contesto dem di cui fa ora ufficialmente parte. E così, mentre Letta torna alla carica con la «dote per i 18enni» e propone di alzare le tasse di successione per i redditi più alti. E il governo punta alla riforma del catasto. Proprio quando si discute di vecchi mantra fiscali e nuove gabelle con cui infierire su ceti medi e, larossa chiede un ulteriore sacrificio economico da scaricare sulle spalle degli italiani. In particolare, su coloro i quali hanno la necessità (e la sventura) di possedere unasi allinea a Letta:infierire sui piùe propone la...

... non ha nella testa l'di una retrocessione maturata all'ultimo minuto, nemmeno ha lo spettro ... MATTIAVoleva fare la rivoluzione, adesso concorre nella lista del Pd per un posto da ...... non ha nella testa l'di una retrocessione maturata all'ultimo minuto, nemmeno ha lo spettro ... MATTIAVoleva fare la rivoluzione, adesso concorre nella lista del Pd per un posto da ..."Il primo giorno di scuola ogni anno fa rima con traffico, imbottigliamento, clacson, rotonde congestionate e incidenti. Una routine che si ripete inesorabile e telecomandata". Mattia Santori, leader ...