Salernitana - Verona, le pagelle: disastroso Gagliolo, 4,5. Super Kalinic, è 7,5 (Di mercoledì 22 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva ledi Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

SuperSportTV : ? FT | #SerieA ? Spezia 2-3 Juventus Salernitana 2-2 Verona - OfficialUSS1919 : Finisce qui. All''Arechi' la #Salernitana rimonta il doppio svantaggio contro il #Verona e conquista il primo punto della stagione. - lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - Luca_Wrld : My @SerieA_EN a prediction 1.inter 2. Napoli 3. Milan 4. Atalanta 5. Juventus 6. Lazio 7. Roma 8. Fiorentina 9.… - KieniGithinji : FT Salernitana 2-2 Verona Spezia 2-3 Juventus AC Milan 2-0 Venezia Cagliari 0-2 Empoli #TheGamePlan #SerieA -