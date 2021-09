Raffaella Fico al Grande fratello Vip: «Ero incinta e Mario Balotelli mi cacciò di casa» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Raffaella Fico, 33 anni, è scoppiata in lacrime in diretta tv al Grande fratello Vip ripercorrendo la storia con Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, 8 anni. La showgirl campana ha detto che il calciatore è stato per lei «un amore totalizzante». Dopo ha avuto altre storie (è stata legata a Gianluca Tozzi, Alessandro Moggi e Giulio Fratini) «ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo. Mario è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 settembre 2021) Raffaella Fico, 33 anni, è scoppiata in lacrime in diretta tv al Grande fratello Vip ripercorrendo la storia con Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, 8 anni. La showgirl campana ha detto che il calciatore è stato per lei «un amore totalizzante». Dopo ha avuto altre storie (è stata legata a Gianluca Tozzi, Alessandro Moggi e Giulio Fratini) «ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo. Mario è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse».

