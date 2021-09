Più che servizi segreti comuni europei occorre un proficuo scambio di informazioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Possiamo pensare e ipotizzare dei servizi di informazione comuni a livello europeo quando, a oggi, non abbiamo neppure una polizia unica nel vecchio continente? La domanda nasce spontanea dopo le recenti dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: “Quando agiamo insieme siamo in grado di agire con efficacia. Lo abbiamo fatto con la lotta alla pandemia e con il Green Pass europeo. Ora tocca alla difesa e ai servizi di informazione”. Affermazioni certamente importanti, ma che si scontrano purtroppo con una realtà che è ben diversa. Basti pensare a Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita nel 2004. Bene, ci sono voluti 12 anni dalla sua nascita per iniziare a lavorare alla creazione di un Corpo europeo di guardie di frontiera. Era il 2016 e i ministri dell’Interno si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Possiamo pensare e ipotizzare deidi informazionea livello europeo quando, a oggi, non abbiamo neppure una polizia unica nel vecchio continente? La domanda nasce spontanea dopo le recenti dichiarazioni della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen: “Quando agiamo insieme siamo in grado di agire con efficacia. Lo abbiamo fatto con la lotta alla pandemia e con il Green Pass europeo. Ora tocca alla difesa e aidi informazione”. Affermazioni certamente importanti, ma che si scontrano purtroppo con una realtà che è ben diversa. Basti pensare a Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita nel 2004. Bene, ci sono voluti 12 anni dalla sua nascita per iniziare a lavorare alla creazione di un Corpo europeo di guardie di frontiera. Era il 2016 e i ministri dell’Interno si ...

