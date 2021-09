Oristano: una 17enne chiede 'mascherina 1522', messaggio in codice fa scattare un arresto per strupro (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Vorrei una mascherina 1522" , ha detto al bancone della farmacia. Da lì, è partito tutto. Immediatamente il personale ha avvisato la polizia che ha avviato le indagini e scoperto l'orrore. Da quando ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Vorrei una" , ha detto al bancone della farmacia. Da lì, è partito tutto. Immediatamente il personale ha avvisato la polizia che ha avviato le indagini e scoperto l'orrore. Da quando ...

